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رئيس سموحة لـ في الجول: لو انطبقت السماء على الأرض لن أعيد حمدي زكي للأهلي

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رئيس سموحة لـ في الجول: لو انطبقت السماء على الأرض لن أعيد حمدي زكي للأهلي رئيس سموحة لـ في الجول: لو انطبقت السماء على الأرض لن أعيد حمدي زكي للأهلي

شدد محمد فرج عامر رئيس سموحة على حاجة فريقه لمحمد حمدي زكي لاعب الأهلي الذي أتم انتقاله للفريق السكندري الإثنين على سبيل الإعارة 6 أشهر.

وطلب الأهلي من سموحة التراجع عن الصفقة بعد دقائق قليلة من رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو. (طالع التفاصيل)

وقال عامر لـFilGoal.com:"لن أعيد زكي حتى لو انطبقت السماء على الأرض لأنني لو فعلت ذلك سأخسر مكانين في قائمتي".

وأضاف "قانونا لقد تم نقله إلى فريقي على نظام الحاسب الآلي في اتحاد الكرة، وأنا من يملك القرار الآن سواء باستمراره أو إعادته".

وأردف "لقد أبلغت محمود طاهر رئيس الأهلي بحاجتي للاعب وإلا فريقي ستكون قائمته منقوصة".

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فيديو اليوم السابع