خبر في الجول – حمدي زكي مازال لاعبا في الأهلي وفقا لاتحاد الكرة

علم FilGoal.com أن اللاعب محمد حمدي زكي مازال لاعبا في النادي الأهلي حسب سجلات اتحاد الكرة حيث لم يرسل نادي سموحة حتى اللحظة أي أوراق لقيد اللاعب ضمن صفوفه.

وكان اللاعب المنتقل في الصيف الماضي من الاتحاد السكندري للأهلي قد ذهب أمس لمقر النادي بالجزيرة لإتمام صفقة انتقاله على سبيل الإعارة لنادي سموحة. (طالع التفاصيل)

قبل أن يكشف FilGoal.com أن الأهلي حاول إلغاء الصفقة قبل إتمامها.. ذلك كان قبل رحيل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو. (طالع التفاصيل)

صرح محمد عبد الوهاب أن الصفقة ستلغى بعد رحيل بيسيرو (طالع التفاصيل)

هذا كان قبل أن يصرح رئيس سموحة محمد فرج عامر لـFilGoal.com أنه " لو انطبقت السماء على الأرض لن أعيد حمدي زكي للأهلي". (اقرأ تصريحاته).

وحتى الآن، لم يقيد سموحة اللاعب ضمن صفوفه.

وذلك يعني أنه في حال توقيع اللاعب لسموحة يمكن حل الأمور بشكل ودي بين الأهلي والنادي السكندري.

أما في حال قيد اللاعب – وهو ما لم يحدث حتى الآن- وأراد الأهلي استرجاعه فسيخسر الأهلي خانة استبدال في قائمته.

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