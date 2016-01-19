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طائرة مصرية تتوجه إلى ليبيا لإعادة 20 مصريًا بعد تحريرهم من الاختطاف

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طائرة مصرية تتوجه إلى ليبيا لإعادة 20 مصريًا بعد تحريرهم من الاختطاف طائرة مصرية تتوجه إلى ليبيا لإعادة 20 مصريًا بعد تحريرهم من الاختطاف

 

أرشيفية _ مصريون عائدون من ليبيا

غادرت القاهرة صباح اليوم (الثلاثاء ) طائرة مصرية خاصة متجهة إلى أحد المطارات الليبية لإعادة 20 مصريا نجحت الجهود المصرية في تحريرهم من الاختطاف على يد إحدى الجماعات المسلحة في ليبيا.

وكان 20 مصريا ينتمون لإحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا قد تعرضوا للاختطاف على أيدي ميليشيات مسلحة يتبعون حرس المنشآت النفطية.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية بالتعاون مع السلطات الليبية الشرعية في تحريرهم بعد اختطافهم 10 أيام بمنطقة الزلة شمال مدينة الجفرة الليبية والتي تبعد 750 كيلومترا عن العاصمة طرابلس وتقع خارج سيطرة الجيش الليبي.

يذكر أن قد حذرت أكثر من مرة المواطنين من السفر إلى ليبيا وحثت المتواجدين في ليبيا على الرجوع إلى مصر.

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