"على يتحدى التدخين".. قصة لتوعية الأطفال بخطر التدخين.. "اقرأ ولون"

"على يتحدى التدخين" قصة لتوعية الأطفال بمخاطر التدخين شارك فى تأليفها كل من الدكتور جمال شعبان، الأستاذ بمعهد القلب وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وسفير التنمية العربية، والدكتور عمرو حسن، مدرس واستشارى النساء والتوليد والعقم.

المؤلفان استوحيا القصة من الطفل "على الهراس" أصغر عازف بيانو فى مصر، حيث روى لهما خطوطها العريضة من واقع معايشته لأطفال يدخنون السجائر بالمدرسة واستهدفا منها توعية النشء بمخاطر التدخين وضرورة ابتعادهم عن رفقاء السوء وكيف يجب أن يرفضوا عرض صديق لهم بممارسة التدخين.

وعن فكرة القصة يوضح الدكتور جمال: اعتمدت على كلمات وصور بسيطة للتلوين تشرح للأطفال مخاطر التدخين وتشجعهم على الحفاظ على لياقتهم الرياضية والصحية.

ويعد هذا الكتاب مهم لكل الآباء والأمهات كى يتفهموا دورهم الجوهرى فى طريقة توعية أطفالهم ضد التدخين، كما يساعد المجتمع فى نشر التوعية الصحية بين الأطفال وإبعادهم عن أصدقاء السوء وتوعيتهم بأنهم يضرونهم، وأن هناك سلوكيات خاطئة قد يقوموا بها هؤلاء الأصدقاء ولا يجب أن يقلدوهم.

ويضيف الدكتور عمرو: كان يجب علينا البحث عن شىء جديد لكسر الثقافة السائدة عن التوعية لدى العامة، واستخدام طرق وأدوات مبتكرة، لم يعتد عليها المستهدفون من التوعية فى الشارع، وخلق رغبة لدى المتلقى للانجذاب للتجربة الوليدة، مشيرا إلى أن الطفل الغنى والفقير فى حاجة للتلوين والتوعية، والتعليم بالترفيه هو الطريق الأمثل لبناء ثقافة مختلفة، وهذا ما جعلنا نفكر فى كتاب للتلوين نطرح من خلاله معلومات سليمة فهى وسيلة رائعة لتبسيط المعلومات الأكثر تعقيدا ليس فقط لصغار السن ولكن للكبار أيضا، لأن الجهل بالأمور الصحية واستمرار المعتقدات الخاطئة يؤدى إلى المزيد من الوفيات والإصابة بالأمراض لدى الأطفال والسيدات.



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