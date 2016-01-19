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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد المرافق والخدمات بقرى الخارجة

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بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد المرافق والخدمات بقرى الخارجة بالصور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد المرافق والخدمات بقرى الخارجة
تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، عدد من قرى مركز الخارجة منذ بداية الأسبوع الجارى، بدأها بـ"عبد السلام عارف" و"الخرطوم" حيث تفقد المحافظ مخبز القرية -الوحدة الصحية- محطة تنقية المياه، وأنهى المحافظ جولته بعقد لقاء مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وتقديم حلول فعلية لها على أرض الواقع .

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة مراجعة صلاحية انتهاء الأدوية وعمل طلب لتوفيرها قبل النفاذ، قبل انتهاء الصلاحية بمدة كافية ودراسة إمكانية توفير الإسعاف الطائر، بجميع القرى والحفاظ على تهوية الأفران تهوية جيدة وحظر عمل الأطفال الأقل من 18 عاما بالأفران ومراجعة طفايات الحريق ومدى صلاحيتها والشهادات الصحية والتأمين على العاملين بالمخابز .

كما وجه المحافظ أيضا بضرورة تنسيق الموقع أمام مسجد قرية الخرطوم، تحت الإنشاء وعمل بلدورات بمدخل المسجد وضرورة دراسة إضافة مشاريع عنابر الأرانب لصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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