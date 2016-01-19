ضبط 31طنا قمح غير مطابق للمواصفات قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ضرورة تكثيف المرور وتشديد الرقابة على شركات المطاحن والصوامع والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية والغير غذائية المعروضة بمحلات والأسواق، وأسفر المرور عن تحرير المحاضر الآتية.

وتحرر محضر رقم 18360 لسنة 2015 جنح قسم شبين الكوم ضد المسئول عن الشركة العامة للصوامع والتخزين بدمياط، وسائق السيارة والمقيم بناحية السنطة محافظة الغربية، وذلك لتحميلهما ونقلهما أقماح أجنبية روسية إلى صومعة شبين الكوم المعدنية، بها نسبة كبيرة من الأتربة وقشور القمح والزكانون، بالمخالفة للقانون 281 لسنة1994، وتم التحفظ على كمية قمح مقدارها 31.620 طن فقط، واحد وثلاثون طن و ستمائة وعشرون كجم .

>كما تم تحرير محضر رقم 18248 لسنة 2015 جنح بركة السبع ضد المدير المسئول لدلتا ماركت فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بشارع الميكنة الزراعية ببندر بركة السبع، لحيازته وعرضه للبيع لحوم مصنعة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 9 طبق بيف برجر، 16 كيس كفتة متبلة و19 كيس سجق شرق .

>وتم تحرير محضر رقم 28067 لسنة 2015 جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول لمركز بيع وزارة الزراعة بقويسنا، لحيازته وعرضه للبيع لحوم قطع ولحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 56 طبق لحم قطع زنة الطبق واحد كجم ، 32 طبق لحم قطع زنة 500 جم ، 21طبق لحم مفروم زنة واحد كيلو جرام ، 107 طبق مفروم زنة 500 جم، 16 طبق كبدة زنة (واحد) كجم .