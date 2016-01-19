مفاجأة.. أحدث علاج لعقم الرجال باستخدام صاعق كهربائى فى حجم الموبايل

كتب إسلام إبراهيم

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث علاج محتمل للعقم وضعف الخصوبة الذى يصيب الرجال، وهو عبارة عن صاعق كهربائى يصدر شحنات كهربية طفيفة تعمل على تحفيز الحيوانات المنوية وزيادة إنتاجها وحركيتها، وذلك حسبما أكدت التجارب الحيوانية. ويعرف الجهاز الجديد باسم "ميكرو 400 ماتركس Micro 400 Matrix"، وهو فى حجم الهاتف المحمول تقريباً، ويتم وضعه على كيس الصفن الذى يحتضن الخصيتين، وأثبتت النتائج أنه ساهم فى زيادة تركيز وأعداد الحيوانات المنوية بمعدلات كبيرة، تصل إلى 16 ضعفاً، ولم يتسبب الجهاز فى حدوث أى مشاكل أو آثار جانبية خطيرة، وكما لم يتسبب فى حدوث أى آلام لأن الشحنات الكهربية التى يصدرها طفيفة. وتستند فكرة جهاز "ميكرو 400 ماتركس" إلى حقيقة احتواء الحيوانات المنوية على شحنة سالبية، بينما يُصدر الجهاز شحنات موجبة، وهو ما يساهم فى تحفيز الحيوانات المنوية وتنشيط خروجها من الخصية، المكان الذى ينتجها، وتحريك أكبر عدد منها حتى تصل للسائل المنوى. الجدير بالذكر أن هناك أسباب عديدة لضعف خصوبة الرجال مثل قلة أعداد الحيوانات المنوية أو تشوهها وضعف حركيتها، وهناك أيضاً مشاكل فى القذف بسبب نقص إفراز هرمون التستوستيرون أو بسبب استخدام أحد الأدوية. ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على البشر قريباً، حيث سيخضع عشرة من الرجال الذين يملكون أعداد قليلة للغاية من الحيوانات المنوية للتجارب، وسيستخدمون جهاز الصاعق بشكل يومى منتظم لمدة عام كامل، وسيتم سحب عينات من سائلهم المنوى بشكل دورى لتحليله والتأكد من فاعلية التقنية العلاجية الجديدة. وأكد الباحثون أن هذا الصاعق الجديد قد لا يحسن خصوبة بعض الرجال الذين أصيبوا بالعقم لأسباب أخرى بخلاف السبب الأساسى الذى تم تطويره لأجله، وهو نقص أعداد الحيوانات المنوية. جدير بالذكر أن الملى الواحد من السائل المنوى للرجل يجب أن يحتوى على 15 مليون حيوان منوى على الأقل من أجل توفير الظروف الطبيعية لحدوث الإنجاب طبقاً لما أكدته منظمة الصحة العالمية WHO موخراً.



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