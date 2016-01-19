إعادة فتح طريق "مصر - إسكندرية الزراعى" بعد رفع آثار حادث "قها"

أكد اللواء هشام عبد الصمد مدير إدارة مرور القليوبية، أنه تم إعادة فتح الطريق فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، وعودة الحركة بصورة طبيعية بعد إزالة ورفع آثار حادث "كوبرى قها"، والذى أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 آخرين.

وأوضح عبد الصمد، أنه بعد الانتقال والمعاينة لحادث اصطدام مقطور تحمل رقم 4271 نقل بسيارات رحلات رقم 438 أعلى كوبرى قها على طريق "مصر _ إسكندرية " الزراعى، أكدت المعاينة المبدئية وقوع خلل بعجلة قياده سائق المقطورة، تسببت فى انحراف السيارة، مما أسفر عن وقوع الحادث، لافتا إلى أن المعمل الجنائى ومهندسى الفحص والمعاينة انتقلوا لمكان الحادث لإعداد تقرير واف للحادث.

- توقف الحركة بطريق الإسكندرية الزراعى ومصرع 3 لانقلاب مقطورة بقها