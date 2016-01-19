عبور 4 صنادل محملة بالغلال عبر قناطر دهتورة بزفتى متجهة للقاهرة

عبرت فجر اليوم الثلاثاء 4 صنادل محملة بالغلال قادمة من ميناء دمياط متجهة إلى محافظة القاهرة عبر الخط الملاحى النهرى"القاهرة – دمياط" وسط حراسة أمنية مشددة فى بداية تشغيل الخط الملاحى الجديد.

وعبرت الصنادل الأربعة قناطر دهتورة بزفتى فى طريقها للقاهرة وقامت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مديريات أمن الدقهلية ودمياط بتأمين سير الصنادل المحملة بالقمح.

كان رئيس الوزراء ووزير النقل قد افتتحوا الخط الملاحى الجديد الذى يساعد على نقل السلع والصادرات والواردات من الميناء لمحافظة القاهرة.