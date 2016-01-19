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بالصور.. "الطرق على المعادن" احتفالا بعيد الشرطة بجنوب سيناء

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بالصور.. "الطرق على المعادن" احتفالا بعيد الشرطة بجنوب سيناء بالصور.. "الطرق على المعادن" احتفالا بعيد الشرطة بجنوب سيناء
ينظم فرع ثقافة جنوب سيناء ورشة فنون تشكيلية واكتشاف مواهب بعنوان "الطرق على المعادن" برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم للفنانة التشكيلية وفاء فتحى رئيس قسم الفنون التشكيلية بمديرية الثقافة، واكتشاف المواهب وتنميتها تحت إشراف اعتماد فتحى، رئيس الشئون الثقافية بمديرية الثقافة بمرسم الفنون التشكيلية بمديرية ثقافة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، وفى إطار احتفالات مديرية الثقافة بجنوب سيناء بعيد الشرطة .

تقام الورشة الفنية تحت رعاية، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، والدكتور، أبو الفضل بدران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قامت المدربة فى اليوم الأول بتدريب الرواد على عمل تصميمات مختلفة تجسد التعبير بالاحتفال بعيد الشرطة من خلال تصميم الشعارات والأشكال المناسبة وطبعتها على المعدن . إعداد / محمد محمدى – إدارة الإعلام بفرع ثقافة جنوب سيناء.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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