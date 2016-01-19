ضبط شخص يوهم المواطنين بقدرته على تعيينهم فى وزارة العدل وكليات الشرطة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيينهم بوزارة العدل وإلحاقهم بكلية الشرطة.

تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "أحمد . م . م " ومقيم بالجيزة بلاغ ضد "أشرف .أ " لادعائه نفوذاً وعلاقات بالمسئولين بكلية الشرطة ووزاة العدل وطلب وحصل منه على مبلغ مالى 250 ألف جنيه مقابل استغلال علاقاته ونفوذه فى تسهيل إلحاق نجل عم الشاكى بكلية الشرطة، وتعيينه وآخرين من أقاربه بوزارة العدل، إلا أنه لم يقم بذلك وماطل فى رد المبالغ المالية .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكد العميد مروان حبيب مدير إدارة مكافحه جرائم الرشوة واستغلال النفوذ قيام "أشرف . م . ع " ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة ، بادعائه نفوذاً مزعوماً وأن له علاقات بكبار المسئولين بكلية الشرطة ووزارة العدل (على خلاف الحقيقة ) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام تم ضبط المتهم بمحل سكن آخر له بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية كبيرة من المستندات وطلبات ومصوغات تعيين لبعض الأشخاص فى وزارات مختلفة وكراسة إلحاق بكلية الشرطة باسم أحد الأشخاص .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على زمة التحقيق .

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