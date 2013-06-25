فيلم براد بيتWorld War Z يحقق 66 مليون دولار ارباحا في أول أسبوع

حقق فيلم World War Z أعلى إيرادات افتتاح لأفلام براد بيت في أميركا، بعد أن جمع 66 مليون دولار في أول نهاية أسبوع بعرضه في أميركا، ويسير الفيلم عالمياً على نفس مستوى نجاحه الأميركي محققاً 45 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح مجموع إيراداته 111 مليون دولار.

القصة تدور حول موظف الأمم المتحدة جيري لين (بيت)، الذي يسافر حول العالم في سباق مع الزمن لوقف وباء مدمر أسقط الجيوش والحكومات ويهدد البشرية نفسها.

وشارك براد بيت في جزء من دعاية الفيلم بحضوره عدد من افتتاحاته المبكرة في أميركا ليفاجئ نجم هوليوود معجبيه.

فيلم World War Z من إخراج مارك فورستر الذي أخرج سابقاً أفلام Finding Neverland ،The Kite Runner و Quantum of Solace وهو من إنتاج براد بيت الذي يشاركه في البطولة ميراي إنوس وماثيو فوكس. الفيلم يُعرض حالياً في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز مصر.

فيلم World War Z يُعرض بتقنية ثلاثي الأبعاد

" frameborder="0">