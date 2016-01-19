تجديد حبس 3 متهمين جدد فى واقعة الهجوم على فندق "أمارنت" بالهرم 15 يوما

جددت محكمة جنح العمرانية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين جدد من المتورطين فى الهجوم على فندق "أمارنت" بالهرم، بعد حدوث مشادة مع صاحب شركة وبودى جارد بـالفندق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهمون أمام المستشار أحمد عبد الحكيم وكيل نيابة العمرانية، بعد ما واجههم بأقوال المتهم الرئيسى إبراهيم الأبيض، الذى اعترف فى تحقيقات النيابة، التى أجريت بإشراف المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بهويتهم واشتراكهم معه فى الجريمة، وتبين أن المتهمين هم أيمن جودة، ومحمد غزال وشهرته "بسة"، وأحمد أشرف، واعترفوا تفصيليا بارتكاب الجريمة وتهشيم 3 سيارات.

وكانت أسقطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، المتهم الرئيسى بالهجوم على فندق أمارنت بالهرم بعد إطلاقه واثنين آخرين الرصاص على واجهة الفندق بسبب خلاف على فاتورة حسابهم بالفندق.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسى يدعى مصطفى أحمد إبراهيم، وشهرته إبراهيم الأبيض من منطقة بولاق الدكرور، وأن صديق له كان يقضى سهرة فى ديسكو داخل فندق أمارنت، واختلف مع المسئولين على قيمة الفاتورة والمشروبات فتعدى عليه البودى جاردات بالضرب، ما دفعه للاستعانة بـ إبراهيم الأبيض لمناصرته.

وأضافت التحريات، أن "الأبيض" استعان باثنين آخرين من أصدقائه وتوجهوا إلى الفندق، واطلق الأبيض عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاه الفندق لإرهاب العاملين به، وانتقاما لصديقه، وفر هاربا، وتوصلت التحريات إلى مكان اختفائه، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة فرد خرطوش، و5 طلقات، فيما تطارد القوة المتهمين الهاربين.

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