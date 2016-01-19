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وزير الثقافة : معرض دولي للكتاب في محافظة الأقصر فبراير المقبل

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وزير الثقافة : معرض دولي للكتاب في محافظة الأقصر فبراير المقبل وزير الثقافة : معرض دولي للكتاب في محافظة الأقصر فبراير المقبل

حلمي النمنم – أرشيفية

اتفق وزير الثقافة حلمي النمنم ومحافظ الأقصر محمد بدر، على تنظيم معرض دولي للكتاب بمحافظة الأقصر خلال فبراير من كل عام، جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء ضم اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وقال وزير الثقافة إن مكانة الأقصر التاريخية والثقافية والسياحية تدعونا إلى زيادة الفعاليات الثقافية ودعم النشاط الفني والثقافي التنويري بها، مؤكدًا أن تنظيم معرض دولي للكتاب بالأقصر يقام سنويًا في موعد ثابت يشكل أداة تثقيفية وتنويرية لجمهور القراء المتعطشين للمعرفة ، كما يضع الأقصر على الخريطة الدولية لمعارض الكتاب.
> وأضاف أن سوق عرض الكتب في يشهد إقبالا من الناشرين العرب، مشيرًا إلى أن هناك دور نشر عربية باتت لها فروع ووكلاء في مصر مما يسهل مشاركتها في معارض الكتب، مؤكدا أن الأقصر ستكون مدينة ثقافية وتنويرية بما تشهده من مختلف الفعاليات الفنية والثقافية.
> وعبر محمد بدر محافظ الأقصر عن سعادته بما تشهده محافظة الأقصر من دعم ثقافي وفني، مشيرًا إلى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وحفل إطلاق العام الثقافي المصري الصيني من مدينة الآثار والعراقة والفنون، مؤكدًا أن تنظيم معرض دولي للكتاب بالأقصر انطلاقة ثقافية جديدة لدعم الدور التنويري في الصعيد.
> وقال سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي إن معرض الأقصر الدولي للكتاب سيتم تنظيمه نهاية فبراير المقبل تزامنا مع انعقاد مؤتمر أدباء جنوب الصعيد، متوقعا أن تشهد الانطلاقة الأولى للمعرض إقبالا من الناشرين العرب والمصريين خاصة أن التنظيم سيكون عقب انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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