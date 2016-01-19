«الطرق» وشرطة دبي تنسقان لرفع مستوى السلامة

عقد مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مع اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، تمت خلاله مناقشة مشروع تطوير شارعي الوصل وجميرا، ومشروع تطوير الطرق حول المدينة العالمية، ومشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي إلى موقع معرض إكسبو، إلى جانب موضوع السلامة في ترام دبي، ومشروع إدارة الحوادث المرورية.

ورحب مطر الطاير في مستهل الاجتماع، بوفد القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الدورية، باعتبارها قناة تواصل مباشرة لمناقشة مستجدات العمل بين الجانبين، وتحديداً تلك المتعلقة برفع مستوى السلامة المرورية في الطرق، والسلامة في مختلف وسائل النقل الجماعية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

وأشاد بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، كما أشاد بالدعم والتعاون الكبيرين اللذين تلمسهما هيئة الطرق والمواصلات من شرطة دبي، وتفعيل التنسيق في ما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية.

من جانبه، قال اللواء خميس مطر المزينة، إن القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، تعتبران من أكبر الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتشتركان في العديد من المهام والمسؤوليات التي تتطلب وجود مستوى عال من التنسيق والتواصل، لتحقيق مصالح العمل المشتركة، وصولاً للتكامل في الخدمات التي تقدمها الدائرتان للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

مشروع تطويري

وتم خلال الاجتماع، استعراض مشروع تطوير شارعي الوصل وجميرا، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتضمن تحويل الحركة المرورية على شارع جميرا وشارع الوصل، إلى حركة باتجاه واحد مع عقارب الساعة، وبعدد أربع مسارات، بحيث يكون اتجاه حركة السير على شارع الوصل في اتجاه برج العرب.

وعلى شارع جميرا في اتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ويهدف المشروع لتحسين مستوى الحركة المرورية، وتهيئته بشكل أنسب لحركة المشاة، وتطوير مستوى النشاطات التجارية في الشارعين، كما تم استعراض مشروع تطوير الطرق حول المدينة العالمية، حيث تمت دراسة مداخل ومخارج المدينة العالمية، وخاصة شارعي العوير والمنامة، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تطوير شارع العوير وتحسينات الجسور المؤدية إلى المدينة العالمية، والثانية تطوير شارع المنامة والتوسعات المرتبطة به.

واطلع وفد شرطة دبي على تفاصيل مشروع مسار 2020، الذي يشمل تمديد الخط الأحمر لمترو دبي، من محطة نخيل هاربر اند تاورز لموقع معرض إكسبو بطول 15 كيلومتراً، منها 11 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، وأربعة كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها خمس محطات مرتفعة، ومحطتان تحت مستوى الأرض.

وتم الاتفاق على قيام شرطة دبي، ممثلة في إدارة أمن المواصلات، بتحديد الاحتياجات الأمنية اللازمة في المشروع لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لأفراد الأمن، والاستفادة من الدروس السابقة في مشروعي مترو دبي وترام دبي، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على التجربة التي نفذتها الهيئة على ثلاثة تقاطعات حيوية لحركة ترام دبي مع حركة المركبات، بهدف رفع مستوى السلامة لحركة الترام والمركبات والمشاة.

إدارة الحوادث

وناقش الجانبان مشروع إدارة الحوادث المرورية في إمارة دبي، الذي يهدف إلى تقليل الزمن المستغرق في إدارة الحوادث المرورية وإعادة الحركة المرورية لوضعها الاعتيادي في أسرع وقت ممكن، وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال المشروع، إلى تقديم الدعم اللوجستي الذي تحتاجه الشرطة أثناء إدارة الحوادث المرورية، من خلال توفير طرق بديلة.

وإجراء تحويلات مرورية وغيرها، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع كمرحلة تجريبية على أحد مقاطع شارع الشيخ زايد لمدة ستة أشهر، يتم بعدها تقييم نتائج التجربة، في ما يتعلق بتقليل زمن الوقت المستغرق لإدارة الحوادث المرورية، وتعميم النتائج الإيجابية وصياغتها كآلية مشتركة يتم تنفيذها في إدارة الحوادث المرورية.

حضر الاجتماع من القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، ومن هيئة الطرق والمواصلات، محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين، والمهندسة ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق، وعبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعدد من مديري الإدارات في شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات.