«الطرق» تضع لائحة للمخالفات بشأن التعامل مع وسائل النقل البحري

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً بروشورات توعوية تشمل لائحة من المخالفات والغرامات تتعلق بمشغلي وراكبي وسائل النقل البحري من التاكسي المائي، العبرة، والباص المائي، والفيري على أن يتم تطبيق اللائحة يناير الجاري ، بهدف تحقيق الأمن والسلامة خلال التنقل البحري.

وأوضح عبدالله المهري، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة الموصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تسعى وبشكل متواصل إلى تنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في تقديم أرقى وأفضل الخدمات للجمهور من أجل إسعاد الناس وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، والحفاظ على البيئة، موضحاً أن إصدار لائحة المخالفات والغرامات ستُحقق المطلوب من خلال الزام المعنيين سواء راكبي وسائل النقل البحري أو مشغليها بالإرشادات الموضوعة وتطبيقها ، ما سيسهم في تقليل نسبة المخالفات، خاصةً أن الاحصائيات السابقة تشير إلى أن عدد مخالفات مشغلي وسائل النقل البحري 80 مخالفة خلال الفترة من بداية مارس 2015 ولغاية سبتمبر 2015. .

وأضاف، تم خلال الفترة الحالية العمل على توزيع بروشورات توعوية وارشادية ووضعها في محطات النقل البحري في إمارة دبي والبالغ عددها 37 محطة، وداخل وسائل النقل البحري وخاصة التاكسي المائي والعبرة والباص المائي لتقديم صورة واضحة أمام مرتادي هذه الوسائل بلائحة المخالفات والغرامات التي سيتم تطبيقها نهاية يناير الجاري من قبل فريق عمل من مفتشي الهيئة والذي سيكون موجودا في محطات النقل البحري كافة ، لاسيما أن البروشوات توضح وبشكل تفصيلي أنواع المخالفات والغرامات المعنية بالمشغل أو الراكب.

ودعا مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في الهيئة، مشغلي ومرتادي وسائل النقل البحري إلى الالتزام باللوائح المحددة من أجل المساهمة معاً في تحقيق الأمن والسلامة خلال التنقل البحري والوصول بأمان الى وجهاتهم.