وضع حواجز على كوبرى بنها بالقليوبية لمنع المرور العكسى

أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية تعليمات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقليوبية وإدارة مرور بنها والوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، بعمل حواجز مرورية على كوبرى كفر الجزار، أحد أهم وأقدم الكبارى فى مصر

وقال الدكتور رضا فرحات محافظ الإقليم، إن الهدف من وضع الحواجز المتطورة والتى تختلف عن الحواجز الخرسانية، أنها أكثر أمانا وتعمل كفاصل بين حارتى الكوبرى لمنع قيام السائقين بالدوران من منتصف الكوبرى بما يعيق حركة المرور ويتسبب فى توقفها .

وأضاف فرحات أن ذلك يأتى فى إطار أعمال التطوير التى تتم حاليا فى مدينة بنها والتى تتضمن عددا من المشروعات منها إنشاء نفق المحافظة بميدان الإشارة بمدينة بنها، وتوسعة نفق سعد زغلول، وإنشاء كوبريين على الرياح التوفيقى وتغيير مسارات السيارات لنظام الاتجاه الواحد عبر طريق الكورنيش وشارع سعد زغلول وفريد ندا ومستشفى الأمل وتطوير طريق كفر الجزار (الطريق الزراعى القديم ببنها).

وأكد أنه سيتبع تلك المشروعات أعمال تجميل بالمدينة للتيسير على المواطنين وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المدينة.