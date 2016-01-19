محافظ بنى سويف يوجه بزيادة أعمال النظافة وتحقيق الانضباط الإدارى

كلف محافظ بنى سويف المهندس شريف محمد حبيب رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة كل صور الإشغالات فى نطاق المراكزوالمدن، مؤكداً على ضرورة المتابعة الميدانية، بالقرى إضافة إلى ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم. مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد، ومواجهة أى أزمات طارئة بفكر واعٍ وأدوات غير نمطية للوصول لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده بحضور اللواء أحمد على السكرتير العام واللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن السبع ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى بالمحافظة والتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة الطرق والنقل.

حيث شدد خلال الاجتماع على ضرورة وضع الحلول المبتكرة والإجراءات السريعة لتحقيق التحسن المطلوب والملموس الذى يشعر به المواطن باعتباره معيار نجاح المسئول، مع زيادة حجم الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة لصالح أهالى المحافظة وخاصة فى قطاع النظافة العامة والتجميل داخل المدن وما يتبعه من إزالة للإشغالات وصيانة للمرافق العامة.

واستعرض المحافظ توجيهات وقرارات اجتماع مجلس المحافظين بمجلس الوزراء والتى ترتكز على اليقظة الأمنية، و تحقيق رغبات المواطنين بحلول غير تقليدية للتمويل من المشاركة المجتمعية الجادة بالتوازى مع اعتمادات الخطة الاستثمارية والعاجلة، بجانب تطوير آلية جمع وتدوير القمامة من المنازل والمحلات مباشرة إلى المدافن ومصانع تدوير المخلفات سواء من خلال القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدن والمراكز طبقًا لظروف كل مدينة أو قرية.

وطالب المحافظ بالانضباط الإدارى داخل كافة الجهات والمصالح الحكومية وإجراء عملية تقييم شامل لأداء كل المسئولين انطلاقا من معايير المصداقية والشفافية التامة والاحترام المتبادل والتعامل فى إطار الانضباط من أجل مصلحة المواطنين لحل المشاكل المزمنة التى يعانى منها المواطن وحقه فى معيشة كريمة، وأن تكون التصريحات واقعية تعكس الواقع الفعلى، وخاصة فى مجالات رفع كفاءة المرافق العامة.

كما أكد المحافظ على ضرورة متابعة كل رئيس مدينة للمشروعات التنموية والخدمية من تعليم وصحة وغيرها بمدينته بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية التى تعاقدت عليها المحافظة فى نطاق كل مدينة من خلال لجان متابعة مستمرة أولا بأول من خلال المرور الدورى على أعمال الإنشاءات ومدى الالتزام الزمنى والإنشائى للمشروعات.

من جانبهم، عرض رؤساء المدن أهم المشاكل التى تعانى منها مدن المحافظة مثل آليات التخلص من القمامة والمخلفات وعجز العمالة ومهندسى الإدارات المحلية وأيضاً إزالة التعديات والإشغالات ومشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والأحوزة العمرانية، وتوصيل المرافق للمبانى المخالفة من كهرباء ومياه، حيث كلف المحافظ رؤساء المدن باعداد قائمة بالمشاكل الملحة لاقتراح الحلول المناسبة لها.



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