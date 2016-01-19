بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الحالة الأمنية على المعابد والسكة الحديد

قاد اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية على عدد كبير من الخدمات الأمنية بمدينة الأقصر وفى البر الغربى وكافة المزارات السياحية، وذلك للوقوف على الاستعدادات الأمنية الخاصة باحتفالية انطلاق العام الثقافى المصرى الصينى المقرر افتتاحها بمعبد الأقصر الخميس المقبل.

كما توجه مدير الأمن خلال جولته وتفقد التأمينات الخاصة بمحطة سكك حديد الأقصر، وغرفة العمليات الخاصة بالمديرية، وكذلك غرفة المراقبة الخاصة بالمحطة، وتفقد الاستعدادات بمعبد الأقصر للاحتفالية الخاصة بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

وطالب اللواء عصام الحملى – خلال جولته التفقدية – من جميع رجال الأمن بضرورة رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى، مؤكداً على أن القوات على استعداد تام للزيارة، وأن مدينة الأقصر مدينة آمنة وأن المواطن الأقصرى يعلم أهمية الزيارة ويقف مع الشرطة جنبا إلى جنب.

ومن جانبه صرح مدير الأمن لـ"اليوم السابع" بأن المديرية انتهت بالفعل من إعداد خطة أمنية محكمة للسيطرة على مدينة الأقصر، وذلك استعداداً للزيارة التاريخية، مؤكداً أن المديرية أعلنت حالة الاستنفار الأمنى الكامل بجميع قطاعاتها لخروج الزيارة بالصورة التى تليق بالأمن المصرى أمام العالم أجمع.

وأضاف مدير أمن الأقصر أن الخطة تشمل القيام بعمليات التمشيط على مدار الساعة لمختلف المناطق السياحية والمعابد الأثرية ومطار الأقصر الدولى ومحطة سكك حديد الأقصر وكورنيش النيل ومحيط الفنادق الكبرى بالمدينة، كما تشمل قيام دوريات أمنية بالمرور على مختلف المناطق ومداخل ومخارج المحافظة للحفاظ على الأمن العام داخلها.



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