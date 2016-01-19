إيجواين يتصدر سباق الحذاء الذهبي على حساب أفضل لاعب إفريقي

(إفي): انفرد الأرجنتيني جونزالو إيجواين بصدارة سباق جائزة الحذاء الذهبي لأكبر هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى بالهدفين اللذين سجلهما أمس مع نابولي بمرمى ساسولو في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر ايجواين، لاعب ريال مدريد السابق، السباق برصيد 20 هدفا في الدوري الإيطالي ما يمنحه 40 نقطة.

واستغل ايجواين فترة التوقف الشتوي بالبوندسليجا ليتفوق على الجابوني بيير إيمري أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 18 هدفا و36 نقطة.

ويتساوى مع أوباميانج كل من البرازيلي جوناس جونسالفيش لاعب بنفيكا والأوروجوائي لويس سواريز ولكل منهما 18 هدفا برصيد 36 نقطة.

ويأتي بعد ذلك المجري من أصل صربي نيامنيا نيكوليتش لاعب ليجيا وارسو والبرازيلي أليكس تسكسيرا (شاختار دونيتسك الأوكراني) ولكل منهما 22 هدفا ولكن تصنيف الدوري الذي يلعب به فريق كل منهما يجعل لدى كل منهم 33 نقطة.