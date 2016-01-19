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نجاة أسرة من الموت بعد انهيار منزلهم فى أسوان

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نجاة أسرة من الموت بعد انهيار منزلهم فى أسوان نجاة أسرة من الموت بعد انهيار منزلهم فى أسوان
أنقذت العناية الإلهية، موظفاً وأسرته المكونة من زوجته وبناته الخمسة من الموت المحقق، بعد انهيار منزلهم، بعزبة السنية بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان.

قال محمد حسان السعدى، صاحب المنزل المتضرر، "أعمل موظف قبل 7 شهور فقط بشركة مطاحن العليا، وأتقاضى (دخل شهرى) 700 جنيه، وأعيش مع زوجتى وبناتى الخمسة داخل منزل بسيط فى عزبة السنية بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان، موضحاً بأنهم فوجئوا بصوت عال خارج غرفة النوم التى تجمعوا فيها، نظراً لبرودة الطقس، وفوجئوا بانهيار المنزل".

وبإخطار الوحدة المحلية لمدينة أسوان، استدعى رئيس حى شرق، لجنة هندسية لمعاينة المنزل، وقرر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، ندب لجنة من الشئون الاجتماعية ومديرية التضامن، تمهيداً لصرف إعانة عاجلة للأسرة.
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