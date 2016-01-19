محاكمة 48 متهمًا في «أحداث عين شمس ومقتل ميادة أشرف»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية “أحداث عين شمس”، التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، وماري جورج، والطفل شريف عبد الرءوف.

أسندت النيابة للمتهمين، ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والقتل والعمد والشروع فيه، وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم، وقوات الشرطة، حيث أطلق أحدهم عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، ما أدى إلى مصرعها، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرءوف في رأسه، ما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، وتولوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.