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وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 سنة

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وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 سنة وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 سنة

المعمر الياباني كويدي

قبل شهرين من عيد ميلاده، توفي أكبر رجل معمر في العالم، عن عمر يناهز الـ112 عامًا.

ورأى الياباني ياسوتارو كويدي، النور في 13 مارس عام 1903، وكشف أن السر في طول عمره يعود إلى عدم المبالغة في أي نشاط وعدم التدخين وشرب الكحول.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان، أن المعمر كويدي توفي صباح الثلاثاء.

وبموت كويدي، يصبح معمر ياباني آخر يسمى، ماساميتسو يوشيدا، الأكبر سنا في البلاد، بالنظر إلى بلوغه 111 عاما، وفق ما نقلت رويترز.

ولم يعرف ما إذا كان المعمر الياباني المولود في 30 مايو عام 1904، أكبر رجل معمر في العالم بأسره.

يصل سن أكبر معمرة في العالم، وهي الأميركية سوزانا موشات من نيويورك، إلى 116 عاما.

 

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