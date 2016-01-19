ننشر أسماء المتوفين فى حادث اصطدام "مقطورة" أعلى كوبرى قها

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعى محافظة القليوبية صباح اليوم، حادثا مروعا بعد اصطدام "مقطورة" رقم 4271 بسيارة رحلات رقم 438 على طريق "مصر-اسكندرية " الزراعى أعلى كوبرى "قها"، وأسفر الحادث عن وفاة كل من "محمود صلاح محمود، وضياء عمروأحمد، وعمرو عبد الرازق على، من العاملين بمصانع توشيبا العربى، فيما أصيب 9 آخرون وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية باصطدام مقطورة أعلى كوبرى قها على طريق "مصر- إسكندرية الزراعى" بسيارة رحلات، مما أدى إلى انتقال سيارة الرحلات إلى الاتجاه الآخر من الطريق، مما أدى إلى مصرع 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين وانتقل رجال المرور والإسعاف والحماية المدنية لمحاولة رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات .