أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماركا: ريال مدريد يفقد بيل 3 أسابيع.. ومحاولات لإلحاقه بمواجهة روما

Google+ Print
ماركا: ريال مدريد يفقد بيل 3 أسابيع.. ومحاولات لإلحاقه بمواجهة روما ماركا: ريال مدريد يفقد بيل 3 أسابيع.. ومحاولات لإلحاقه بمواجهة روما

(إفي): سيغيب المهاجم الويلزي لريال مدريد، جاريث بيل، عن الملاعب لفترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع، للتعافي من إصابة جديدة في ربلة الساق.

وكشفت صحيفة (ماركا) الرياضية أن الفحوصات الأولية التي خضع لها النجم الويلزي كشفت عن حاجته للراحة لفترة لن تقل عن 3 أسابيع للتعافي من الإصابة، ليغيب بالتالي عن مباريات ريال بيتيس وإسبانيول وغرناطة بالليجا، مشيرة إلى أنه سيخضع لفحوصات جديدة غدا.

كان بيل قد أصيب خلال لقاء الفريق الملكي أمام سبورتنج خيخون (5-1) قبل نهاية الشوط الأول، عندما اشتكى من آلام في ربلة ساقه اليمنى، حيث سبق أن تعرض لنفس الإصابة في مرات سابقة ولكن بساقه اليسرى.

وكان اللاعب يمر بفترة رائعة على مستوى الأداء والمردود حيث سجل أمس أول أهداف اللقاء، والذي كان الخامس له في آخر ثلاث مباريات مع الملكي.

ويهدف ريال مدريد لإعداد اللاعب ليكون جاهزا لخوض مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام روما الإيطالي يوم 17 فبراير المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع