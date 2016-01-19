ماركا: ريال مدريد يفقد بيل 3 أسابيع.. ومحاولات لإلحاقه بمواجهة روما

(إفي): سيغيب المهاجم الويلزي لريال مدريد، جاريث بيل، عن الملاعب لفترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع، للتعافي من إصابة جديدة في ربلة الساق.

وكشفت صحيفة (ماركا) الرياضية أن الفحوصات الأولية التي خضع لها النجم الويلزي كشفت عن حاجته للراحة لفترة لن تقل عن 3 أسابيع للتعافي من الإصابة، ليغيب بالتالي عن مباريات ريال بيتيس وإسبانيول وغرناطة بالليجا، مشيرة إلى أنه سيخضع لفحوصات جديدة غدا.

كان بيل قد أصيب خلال لقاء الفريق الملكي أمام سبورتنج خيخون (5-1) قبل نهاية الشوط الأول، عندما اشتكى من آلام في ربلة ساقه اليمنى، حيث سبق أن تعرض لنفس الإصابة في مرات سابقة ولكن بساقه اليسرى.

وكان اللاعب يمر بفترة رائعة على مستوى الأداء والمردود حيث سجل أمس أول أهداف اللقاء، والذي كان الخامس له في آخر ثلاث مباريات مع الملكي.

ويهدف ريال مدريد لإعداد اللاعب ليكون جاهزا لخوض مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام روما الإيطالي يوم 17 فبراير المقبل.