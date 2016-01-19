بالصور.. توقف الحركة بطريق الإسكندرية الزراعى ومصرع 3 لانقلاب مقطورة بقها

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون فى حادث اصطدام "مقطورة" بسيارة رحلات على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعى أعلى كوبرى "قها"، منذ قليل وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية، باصطدام مقطورة أعلى كوبرى قها على طريق "مصر- إسكندرية الزراعى" بسيارة رحلات مما أدى إلى انتقال سيارة الرحلات إلى الاتجاه الآخر من الطريق، مما أدى إلى مصرع 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين، وانتقل رجال المرور والإسعاف والحماية المدنية لمحاولة رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات .