بالصور.. توقف الحركة بطريق الإسكندرية الزراعى ومصرع 3 لانقلاب مقطورة بقها

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون فى حادث اصطدام "مقطورة" بسيارة رحلات على طريق " مصر -إسكندرية" الزراعى أعلى كوبرى "قها"، منذ قليل وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية، باصطدام مقطورة أعلى كوبرى قها على طريق "مصر- إسكندرية الزراعى" بسيارة رحلات مما أدى إلى انتقال سيارة الرحلات إلى الاتجاه الآخر من الطريق، مما أدى إلى مصرع 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين، وانتقل رجال المرور والإسعاف والحماية المدنية لمحاولة رفع أثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات .

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