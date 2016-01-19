محامى الفنانة زينة: بلاغ جديد ضد أحمد عز بتهمة السب والقذف

قال طارق جميل سعيد، محامى الفنانة زينة، إنه سيتقدم ببلاغ ضد أحمد عز، يتهمه فيه بالسب والقذف فى حق موكلته، والتشهير بها، عبر اتهامه لها بتزوير شهادات ميلاد نجليها زين الدين، وعز الدين، فى بلاغ حفظته النيابة العامة.

وأضاف المحامى طارق جميل سعيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة مستأنف الأسرة لصالح الفنانة زينة، لاستخراج شهادات ميلاد نجليه عز الدين، وزين الدين، باسم والدهما الفنان أحمد عز.

وأوضح محامى الفنانة زينة، أنه سيقيم دعوى نفقة وتعليم ضد الفنان أحمد عز، للإنفاق على نجليه الصادر حكم بإثبات نسبهما.

وقضت الدائرة 102 بمحكمة مستأنف الأسرة، الأربعاء الماضى، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على حكم محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإثبات نسب طفليها إلى والدهما أحمد عز.

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