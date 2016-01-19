أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما تستغربش.. أسباب الإجهاض ترجع أحيانا للرجل

Google+ Print
ما تستغربش.. أسباب الإجهاض ترجع أحيانا للرجل ما تستغربش.. أسباب الإجهاض ترجع أحيانا للرجل
الإجهاض، خاصة المتكرر والمبكر، من المشاكل التى تواجهها بعض النساء، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإجهاض.

فى أغلب الحالات تبدأ المرأة بالبحث عن أسباب الإجهاض وتعتقد أنها دائما ترتبط بمشكلة صحية لديها، اعتقادا بأن دور الرجل ينتهى بمجرد حدوث الحمل، فيما يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله حامد، أن هناك نحو 30% من أسباب الإجهاض خاصة المبكر، والذى يقع فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، ترجع أسبابه للرجل وليس للمرأة.

ويوضح حامد أن زيادة نسبة تشوهات الحيوانات المنوية لدى الرجل يعد من أهم الأسباب التى تؤدى للإجهاض المبكر، فتشوه الحيوانات المنوية يؤدى لتشوهات شديدة بتكوين الأجنه والتى يصعب معها اكتمال الحمل.

ويؤكد حامد أن زيادة نسبة تشوهات الحيوانات المنوية يرجع للعديد من الأسباب المرضية على رأسها الإصابة بدوالى الخصية والتدخين والسمنة، وفى جميع الحالات ينصح بإجراء أشعة على الخصيتين وتحليل السائل المنوى للكشف عن نسبة التشوهات بالحيوانات المنوية.. وفى النهاية يؤكد حامد أن طريقة علاج تلك الحالة يتوقف عن الأسباب التى أدت لحدوثها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365