ما تستغربش.. أسباب الإجهاض ترجع أحيانا للرجل

الإجهاض، خاصة المتكرر والمبكر، من المشاكل التى تواجهها بعض النساء، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإجهاض.

فى أغلب الحالات تبدأ المرأة بالبحث عن أسباب الإجهاض وتعتقد أنها دائما ترتبط بمشكلة صحية لديها، اعتقادا بأن دور الرجل ينتهى بمجرد حدوث الحمل، فيما يؤكد أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم الدكتور حامد عبد الله حامد، أن هناك نحو 30% من أسباب الإجهاض خاصة المبكر، والذى يقع فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، ترجع أسبابه للرجل وليس للمرأة.

ويوضح حامد أن زيادة نسبة تشوهات الحيوانات المنوية لدى الرجل يعد من أهم الأسباب التى تؤدى للإجهاض المبكر، فتشوه الحيوانات المنوية يؤدى لتشوهات شديدة بتكوين الأجنه والتى يصعب معها اكتمال الحمل.

ويؤكد حامد أن زيادة نسبة تشوهات الحيوانات المنوية يرجع للعديد من الأسباب المرضية على رأسها الإصابة بدوالى الخصية والتدخين والسمنة، وفى جميع الحالات ينصح بإجراء أشعة على الخصيتين وتحليل السائل المنوى للكشف عن نسبة التشوهات بالحيوانات المنوية.. وفى النهاية يؤكد حامد أن طريقة علاج تلك الحالة يتوقف عن الأسباب التى أدت لحدوثها.