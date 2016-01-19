أخبار عاجلة

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على وكيل مكتب بريد لاختلاسه 270 ألف جنيه بالبحيرة

Google+ Print
القبض على وكيل مكتب بريد لاختلاسه 270 ألف جنيه بالبحيرة القبض على وكيل مكتب بريد لاختلاسه 270 ألف جنيه بالبحيرة
تمكن المقدم محمد البسيونى، وكيل مباحث البريد بقطاع غرب الدلتا، من القبض على وكيل مكتب بريد الناصر - شمال التحرير دائرة مركز أبو المطامير ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتلاعب فى صرف المعاشات واختلاس مبلغ (85 .270527 ) جنيه بدون وجه حق.

ورد لمركز شرطة أبو المطامير المحضر رقم 4 أحوال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "مباحث البريد " قطاع غرب الدلتا يتضمن ضبط "ج.ن.ع. " وكيل مكتب بريد الناصر - شمال التحرير دائرة المركز ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتلاعب فى صرف المعاشات واختلاس مبلغ (85. 270527 ) جنيه بدون وجه حق.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، أعيد قيد المحضر برقم 437/2016 إدارى المركز.

- إحالة أمينى شرطة وخفير بالشرقية للجنايات اختلسوا حرز هيروين بـ7ملايين جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365