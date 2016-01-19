القبض على وكيل مكتب بريد لاختلاسه 270 ألف جنيه بالبحيرة

تمكن المقدم محمد البسيونى، وكيل مباحث البريد بقطاع غرب الدلتا، من القبض على وكيل مكتب بريد الناصر - شمال التحرير دائرة مركز أبو المطامير ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتلاعب فى صرف المعاشات واختلاس مبلغ (85 .270527 ) جنيه بدون وجه حق.

ورد لمركز شرطة أبو المطامير المحضر رقم 4 أحوال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "مباحث البريد " قطاع غرب الدلتا يتضمن ضبط "ج.ن.ع. " وكيل مكتب بريد الناصر - شمال التحرير دائرة المركز ومقيم بذات العنوان لقيامه بالتلاعب فى صرف المعاشات واختلاس مبلغ (85. 270527 ) جنيه بدون وجه حق.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، أعيد قيد المحضر برقم 437/2016 إدارى المركز.

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