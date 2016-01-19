هجوم على منزل قيادى حوثى كبير فى صنعاء

> هاجم مسلحان مجهولان منزل قائد اللواء الثالث حماية رئاسية القيادى الحوثى العميد فؤاد العماد بشارع الزراعة وسط العاصمة اليمنية صنعاء فى أول عملية مسلحة ضد قيادات عسكرية للحوثيين فى صنعاء .

وأوضح مصدر أمنى فى تصريح له أن مسلحين مجهولين يستقلان داجة نارية هاجما منزل العماد مساء أمس وأطلقا النار على أفراد الحراسة التى تعاملت معهما وقتلتهما وأصيب أحد أفراد الحماية .

وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى تديرها جماعة الحوثيين أنه تم العثور على 4 قنابل بحوزة المهاجمين .

وكانت جماعة الحوثيين قد عينت العميد فؤاد العماد قائدا لقوات الحماية الرئاسية عقب إصدارها الإعلان الدستورى فى فبراير الماضى وهو أهم ألوية الجيش وأكثرها تسليحا .

يذكر أن العاصمة صنعاء شهدت الأسبوع الماضى 5 حوادث اغتيالات باستخدام دراجات نارية 4 منها شملت قيادات تابعة لجماعة الحوثيين .

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