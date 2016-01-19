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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

>توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم (الثلاثاء) بشكل محدود شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقا من موقع "كيسوفيم" العسكرى لمسافة محدودة فى الأراضى الزراعية المحاذية للشريط الحدودى الفاصل شرق بلدة القرارة شرق خان يونس وقامت بأعمال تجريف وتمشيط فى المنطقة.

وأشارت إلى أن عدة آليات ودبابات أخرى تتمركز داخل الشريط الحدودى قامت بمساندة وتأمين عملية التوغل .

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل متكرر فى الأراضى الزراعية القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة اوانفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.
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مصر 365