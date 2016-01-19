العميد: رفضت إهداء جوزيه ' بوكيه ورد ' للاستمرار بالأهلي

كشف أحمد حسن عن بعض كواليس اللحظات الأخيرة داخل صفوف النادي الأهلي قبل رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية موسم 2011/2010.

وقال الصقر عبر البرنامج الإذاعي (في الاستاد):"رحيلي عن الأهلي بسبب خلافي مع مانويل جوزيه فهو الآمر الناهي داخل النادي".

وأضاف "احترم جوزيه وتاريخه مع الأهلي، ولكنه فشل في كل تجاربه الأخرى سواء في السعودية أو أنجولا وكذلك إيران".

وتابع "لقد ربط استمراري في الأهلي بالاعتذار له، وحاول بعض المسئولين وأعضاء الروابط الجماهيرية تقريب وجهات النظر بيننا، ولكنني رفضت".

وواصل "قبل المباراة الأخيرة لي مع مصر للمقاصة، أحضروا لي بوكيه ورد لتقديمه لجوزيه، ولكن أكدت أنني على استعداد لإنهاء مشواري ولا أقوم بهذه الخطوة".

وأتم "قلت إذا رحب باستمراري دون اعتذار أهلاً وسهلاً، خلاف ذلك، لا أوافق".