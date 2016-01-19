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الصقر: هذا المدرب هو الأفضل في العالم.. وبرشلونة الأقوى رغم حبي لمدريد

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الصقر: هذا المدرب هو الأفضل في العالم.. وبرشلونة الأقوى رغم حبي لمدريد الصقر: هذا المدرب هو الأفضل في العالم.. وبرشلونة الأقوى رغم حبي لمدريد

اختار أحمد حسن المدير الفني السابق لفريق بتروجيت، فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا كأفضل مدرب في العالم.

وبرر الصقر اختياره، قائلاً:"بعيدًا عن الأمور الفنية، فإن ديل بوسكي شخص قمة في الأدب والاحترام والتواضع والإنسانية، ولم يسبق له أن أخطأ في حق لاعب".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي في الاستاد "عملت مع ديل بوسكي فترة في بيشكتاش، لقد كان أشبه بملاك يسير على الأرض، لدرجة تشعر كأنه إمام المسجد النبوي".

وواصل "لقد بكى لاعبو بيشكتاش بعد رحيله عن تدريب الفريق".

وقال عميد لاعبي العالم:"للأسف أشجع ريال مدريد، أما برشلونة فهو الأفضل في العالم، لأنه فريق يعجز أمامه أي منافس مهما كانت قوته".

وأتم أحمد حسن "ليونيل ميسي أفضل لاعب بلا شك، ونيمار بات ممتعًا للغاية، أما لويس سواريز فقد خالف كل توقعاتي وحقق نجاحًا كبيرًا مع البارسا".

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