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التعليم تسعين بـ120 أستاذ جامعة لتطوير مناهج العلوم والرياضيات

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التعليم تسعين بـ120 أستاذ جامعة لتطوير مناهج العلوم والرياضيات التعليم تسعين بـ120 أستاذ جامعة لتطوير مناهج العلوم والرياضيات
قال مصدر مسئول بمركز المناهج والبحوث التربوية، إن الوزارة تستعد للبدء فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات لجميع الصفوف، مؤكدا أن 120 أستاذ جامعة يبدأون عملهم أوائل الأسبوع المقبل عن طريق عقد ورش عمل بالمدينة التعليمية تستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه بجانب أساتذة الجامعات سيشارك أيضا أعضاء من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومركز الامتحانات، موضحا أن المشاركين فى تطوير المناهج هم من يحددون مدى حاجة تلك المناهج إلى تغيير وتطوير.

وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أكد أنه سيتم تطوير مناهج العلوم والرياضيات طبقا للمعايير العالمية والدولية على رأسهم دولة ألمانيا وبعض الدول الأخرى، إضافة إلى وصول الكتب التى يتم التطوير طبقا لها من خلال السفارات المصرية الموجودة فى تلك الدول.


>- وزير التعليم: بدء تطوير مناهج العلوم والرياضيات نهاية الأسبوع الجارى
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