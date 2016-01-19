للإقلاع عن التدخين.. 3 خطوات بسيطة تعيدك إلى الحياة سليما

تبدو فكرة الإقلاع عن التدخين أنها مهمة شاقة لبعض المدخنين، وهذا غير صحيح، بل وتستحق التعب خاصة وأن التخلص من التدخين يجعل صحتك أفضل. على أى حال يقدم الموقع الأمريكى "نيوز ياهو" بعض الخطوات البسيطة التى تساعد على الإقلاع عن التدخين بشكل نهائى وهى:

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>1- مضغ لبان النيكوتين، خاصة طويل الأجل، حتى تنتشر نكهة النيكوتين فى فمك.

>2-الاحتفاظ باللبان بين خديك واللثة لبعض الوقت، حتى يتم امتصاص النيكوتين من خلال الخد.

> 3-بعد تلاشى نكهة النيكوتين المتواجدة باللبان من فمك تحتاج مضغ لبانة النيكوتين مرة أخرى. ويوضح التقرير بعض الفوائد الناتجة عن الإقلاع عن التدخين:

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>1-بجانب الفوائد الصحية التى تعود على الشخص المدخن، يحمى للمحيطين به من الأطفال والأصدقاء من خطر التدخين السلبى الذى يزيد فرص إصابتهم بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

>2-يجعل أنفاسك أفضل عند الاستيقاظ فى الصباح، وتتنفس بسهولة أكثر بكثير ويقل السعال الذى يعانى منه معظم المدخنين.

>3-تنخفض كمية النيكوتين فى الجسم، ويتخلص من السموم ما يجعلك تشعر بالنشاط.

>4- أثبتت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين، يعزز حاستى الطعم والرائحة.

>5-تخلو الأسنان من بقع التبغ، ويتأخر ظهور التجاعيد قى الوجه.

شبكةعيونالإخبارية

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