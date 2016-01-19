للإقلاع عن التدخين.. 3 خطوات بسيطة تعيدك إلى الحياة سليما

تبدو فكرة الإقلاع عن التدخين أنها مهمة شاقة لبعض المدخنين، وهذا غير صحيح، بل وتستحق التعب خاصة وأن التخلص من التدخين يجعل صحتك أفضل.إعلان - Ads إعلان - Ads
على أى حال يقدم الموقع الأمريكى "نيوز ياهو" بعض الخطوات البسيطة التى تساعد على الإقلاع عن التدخين بشكل نهائى وهى:
>1- مضغ لبان النيكوتين، خاصة طويل الأجل، حتى تنتشر نكهة النيكوتين فى فمك.
>2-الاحتفاظ باللبان بين خديك واللثة لبعض الوقت، حتى يتم امتصاص النيكوتين من خلال الخد.
> 3-بعد تلاشى نكهة النيكوتين المتواجدة باللبان من فمك تحتاج مضغ لبانة النيكوتين مرة أخرى.
ويوضح التقرير بعض الفوائد الناتجة عن الإقلاع عن التدخين:
>1-بجانب الفوائد الصحية التى تعود على الشخص المدخن، يحمى للمحيطين به من الأطفال والأصدقاء من خطر التدخين السلبى الذى يزيد فرص إصابتهم بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
>2-يجعل أنفاسك أفضل عند الاستيقاظ فى الصباح، وتتنفس بسهولة أكثر بكثير ويقل السعال الذى يعانى منه معظم المدخنين.
>3-تنخفض كمية النيكوتين فى الجسم، ويتخلص من السموم ما يجعلك تشعر بالنشاط.
>4- أثبتت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين، يعزز حاستى الطعم والرائحة.
>5-تخلو الأسنان من بقع التبغ، ويتأخر ظهور التجاعيد قى الوجه.
على أى حال يقدم الموقع الأمريكى "نيوز ياهو" بعض الخطوات البسيطة التى تساعد على الإقلاع عن التدخين بشكل نهائى وهى:
>
>1- مضغ لبان النيكوتين، خاصة طويل الأجل، حتى تنتشر نكهة النيكوتين فى فمك.
>2-الاحتفاظ باللبان بين خديك واللثة لبعض الوقت، حتى يتم امتصاص النيكوتين من خلال الخد.
> 3-بعد تلاشى نكهة النيكوتين المتواجدة باللبان من فمك تحتاج مضغ لبانة النيكوتين مرة أخرى.
ويوضح التقرير بعض الفوائد الناتجة عن الإقلاع عن التدخين:
>
>1-بجانب الفوائد الصحية التى تعود على الشخص المدخن، يحمى للمحيطين به من الأطفال والأصدقاء من خطر التدخين السلبى الذى يزيد فرص إصابتهم بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية.
>2-يجعل أنفاسك أفضل عند الاستيقاظ فى الصباح، وتتنفس بسهولة أكثر بكثير ويقل السعال الذى يعانى منه معظم المدخنين.
>3-تنخفض كمية النيكوتين فى الجسم، ويتخلص من السموم ما يجعلك تشعر بالنشاط.
>4- أثبتت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين، يعزز حاستى الطعم والرائحة.
>5-تخلو الأسنان من بقع التبغ، ويتأخر ظهور التجاعيد قى الوجه.