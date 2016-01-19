أحد ذوى الاحتياجات يطالب بزيادة نسبة الـ5% بالتعيينات وإنشاء وزارة للمعاقين

قال محمد عزمى من قرية اسنيت كفر شكر بمحافظة قليوبية، إنه حاصل على ليسانس آداب قسم وثائق ومكتبات دفعة 2015م بتقدير عام جيد، ومعاق، ولديه رسالة إلى الرئيس "عبد الفتاح السيسى" يشكو فيها حال المعاقين فى مصر ، وأكد "عزمى" لـ"اليوم السابع" أن المعاقين يشعرون بالإهمال والتهميش من المسئولين والمجتمع، ويطالب بزيادة نسبة الـ5% بالتعيينات وإنشاء وزارة للمعاقين.

موضحا أنه بعد تخرجه تقدم إلى التنظيم والإدارة للحصول على فرصة عمل، فأخبره الموظف المسئول أن هناك آلاف الخرجين المعاقين ولم يتوفر لهم فرصة عمل، وقال له أنت لسه خريج جديد لما نبقى نعين الدفعات السابقة نبقى نعينك، أمامك خمسة أعوام على الأقل لكى تجد وظيفة، وأشار محمد فى رسالته إنة قام بالتواصل مع المركز القومى للإعاقة ولم يقدم له أى شىء يذكر بالمجلس.

وقال عزمى: من خلال تجربتى مع التنظيم والإدارة والمركز القومى للإعاقة شعرت أن المعاقين مهمشون فى هذا المجتمع ومهملون إهمالا تاما، وكأن المجتمع والمسئولين يقولون لنا كمعاقين ليس لكم أى مكان فى المجتمع، فنحن طاقات معطلة وليس عبئا على المجتمع ويجب الاستفادة منا فى بلدنا مصر لأننا لدينا كثيرا من الأفكار تساعد على تقدم هذا الوطن.

وطالب محمد عزمى بتطبيق مواد الدستور وإلزام من الجميع تجاه المعاقين، بداية من رئيس الجمهورية والحكومة، إلى البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني. وذكر الدستور الجديد ذوى الاحتياجات الخاصة فى 11 مادة، منها بعض المواد التى ذكرتهم بشكل صريح، ومواد أخرى اكتفت بالإشارة إلى عدم التمييز وأن المواطنين جميعهم سواء.