ضبط 4 عاطلين بحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القاهرة

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على 4 عاطلين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملات أمنية شنتها الإدارة على أماكن متفرقة بالعاصمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

تمكن النقيب محمد أسامة السيسى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "أحمد.م.ع" 33 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 21399 لسنة 2014م البساتين " مخدرات "وبحوزته سلاح نارى " فرد روسى عيار 7.62× 39 وطلقتان من ذات العيار " بقصد الدفاع و بحيازته 35 جرام حشيش المخدر ومبلغ مالى 2800 جنيه بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1122 لسنة 2016م جنح القسم.

كما تمكن النقيب محمد عادل فؤادـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط"أحمد.م.ج"43 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى " فرد روسى عيار 7.62× 39 " بقصد الدفاع، و 40 جرام حشيش بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 383/18 لسنة 2016م جنايات القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب محمد على أبو العطا، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط "عمار.ع.ش"34 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 16مم وطلقة من ذات العيار " بقصد الدفاع و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1175 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن النقيب مصطفى إبراهيم الشعبينى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "محمد.ع.م" 28 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية 2111 لسنة 2008م الزيتون " مخدرات " وبحوزته 150 جرام حشيش بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 934 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.