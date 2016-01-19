وزير التعليم العالى عن قرار إلغاء الملازم: "خطوة مهمة وقتها غير صحيح"

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم والبحث العلمى، إن قرار جامعة القاهرة إلغاء التدريس بالملازم، خطوة مهمة لكن التوقيت ليس مناسبا، قائلا: "دلوقتى مش صح من وجهه نظرى".

وأضاف الدكتور أشرف الشيحى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن القرار أعطى الجامعات استقلالية، وفرصة للتجربة، متمنيا أن تكون التجربة ناجحة، قائلا: "أنا كواحد عايش فى التعليم فترة طويلة أؤكد أننا نحتاج للبدء من أسفل من خلال العودة للطالب نفسه وبعد ذلك نعدل فى الجامعة، ولكن الصدمة فى هذه اللحظة صعبة".

وأكد الدكتور أشرف الشيحى، أن الكتاب المدرسى ليس وسيلة التعليم المناسبة، وأن الأصل فى التعليم الجامعى أن يكون هناك مكتبة واطلاع، مشير إلى أن بنك المعرفة الذى تم إطلاقه منذ أيام من قبل رئاسة الجمهورية يتيح قواعد بيانات محلية وعالمية للطالب، ما يجعل لدينا القدرة على العمل بآلية أكثر تطورا، مضيفا أن المشكلة ليست فى الأجهزة المشكلة فى دماغ الناس.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الطالب يتعلم 12 سنة "تعليم قبل جامعى"، لم يبحث فيها عن المعلومة، يعتمد فقط على الدرس الخصوصى ومدرس لا يعلمه كيف يفكر، فقط يعلمه كيف ينجح، مضيفا: "عندما تقول للطالب فكر تجده لا يرغب فى هذا النوع من التعليم، وكل همه الحصول على الكتاب الذى سيمتحن فيه، والمعيد الذى يأخذ عنده درس خصوصى، مازلنا نريد اللقمة التى توضع فى الفم".