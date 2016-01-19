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طقس اليوم شديد البرودة مع استمرار نشاط الرياح.. والصغرى بالقاهرة 8

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طقس اليوم شديد البرودة مع استمرار نشاط الرياح.. والصغرى بالقاهرة 8 طقس اليوم شديد البرودة مع استمرار نشاط الرياح.. والصغرى بالقاهرة 8
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، اليوم الثلاثاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد،وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى كما يستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحرين الاحمر والمتوسط مما يؤدى إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>

القاهرة

الصغرى 8 العظمى 15،

الإسكندرية

الصغرى 9 العظمى 14،

مطروح

الصغرى 8 العظمى 15،

بورسعيد

الصغرى 10 العظمى 15،

دمياط

الصغرى 9 العظمى 15،

بلطيم

الصغرى 9 العظمى 15،

الإسماعيلية

الصغرى 8 العظمى 16،

السويس

الصغرى 9 العظمى 16،

العريش

الصغرى 6 العظمى 18 ،

نخل

الصغرى 4 العظمى 13،

طابا

الصغرى 6 العظمى 15،

الطور

الصغرى 10 العظمى 18 ،

مرسى علم

الصغرى 10 العظمى 21،

الغردقة

الصغرى 11 العظمى 21 ،

شرم الشيخ

الصغرى13 العظمى 18،

رفح

الصغرى 6 العظمى 17،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 9،

سيوة

الصغرى 9 العظمى 16،

المنيا

الصغرى 6 العظمى 15،

الفيوم

الصغرى 6 العظمى 16 ،

رأس سدر

الصغرى 12 العظمى 17،

أبوسمبل

الصغرى 7 العظمى 17،

وسط الدلتا

الصغرى 8 العظمى 15،

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 16،

سوهاج

الصغرى 5 العظمى 16 ،

الأقصر

الصغرى 9 العظمى 17 ،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 17 ،

شلاتين

الصغرى 15 العظمى 21 ،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 19،

الوادى الجديد

الصغرى 7 العظمى 17 ،

قنا

الصغرى 8 العظمى 16 ،

نويبع

الصغرى 13 العظمى 17 ،

السلوم

الصغرى 6 العظمى 14.

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