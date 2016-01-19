طقس اليوم شديد البرودة مع استمرار نشاط الرياح.. والصغرى بالقاهرة 8

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، اليوم الثلاثاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد،وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى كما يستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحرين الاحمر والمتوسط مما يؤدى إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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