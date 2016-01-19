طقس اليوم شديد البرودة مع استمرار نشاط الرياح.. والصغرى بالقاهرة 8

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً، اليوم الثلاثاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد،وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى كما يستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحرين الاحمر والمتوسط مما يؤدى إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>- بالفيديو..الأرصاد: استقرار الطقس بداية من الغد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 8 العظمى 15،
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 14،
مطروحالصغرى 8 العظمى 15،
بورسعيدالصغرى 10 العظمى 15،
دمياطالصغرى 9 العظمى 15،
بلطيمالصغرى 9 العظمى 15،
الإسماعيليةالصغرى 8 العظمى 16،
السويسالصغرى 9 العظمى 16،
العريشالصغرى 6 العظمى 18 ،
نخلالصغرى 4 العظمى 13،
طاباالصغرى 6 العظمى 15،
الطورالصغرى 10 العظمى 18 ،
مرسى علمالصغرى 10 العظمى 21،
الغردقةالصغرى 11 العظمى 21 ،
شرم الشيخالصغرى13 العظمى 18،
رفحالصغرى 6 العظمى 17،
كاترينالصغرى 2 العظمى 9،
سيوةالصغرى 9 العظمى 16،
المنياالصغرى 6 العظمى 15،
الفيومالصغرى 6 العظمى 16 ،
رأس سدرالصغرى 12 العظمى 17،
أبوسمبلالصغرى 7 العظمى 17،
وسط الدلتاالصغرى 8 العظمى 15،
أسيوطالصغرى 5 العظمى 16،
سوهاجالصغرى 5 العظمى 16 ،
الأقصرالصغرى 9 العظمى 17 ،
أسوانالصغرى 10 العظمى 17 ،
شلاتينالصغرى 15 العظمى 21 ،
حلايبالصغرى 16 العظمى 19،
الوادى الجديدالصغرى 7 العظمى 17 ،
قناالصغرى 8 العظمى 16 ،
نويبعالصغرى 13 العظمى 17 ،
السلومالصغرى 6 العظمى 14.
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>- بالفيديو..الأرصاد: استقرار الطقس بداية من الغد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة