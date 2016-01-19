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طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء

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طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع المليشيات الحوثية فى صنعاء

>واصلت طائرات دول التحالف العربى ،الذى تقوده المملكة العربية ، فجر اليوم قصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت محيط معسكر تبة التلفزيون واستاد الثورة الرياضى ومحيطه شمال غربى العاصمة وشوهدت النيران تتصاعد من المكانين وسمع دوى انفجارات عنيفة بالتزامن مع القصف .

كما استهدفت الغارات معسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة شمال ومعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء وموقع للمليشيات خلف الصالة الرياضية وسط العاصمة.

كانت طائرات التحالف قد استهدفت قبل ذلك قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمال العاصمة فيما استمرت فى التحليق فوق العاصمة لمدة طويلة .
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مصر 365

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