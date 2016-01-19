العثور على جثة شاب في بحر كورنيش عجمان

عثرت فرقة الانقاذ البحري التابعة لادارة الدفاع المدني عجمان على جثة شاب عربي في مياه شاطئ كورنيش عجمان ظهر امس(الاثنين) بواسطة استخدام تقنية الطائرة من دون طيار، وتم نقلها الى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان.

وقال العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة بان غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الثانية عشرة و20 دقيقة ظهر امس يفيد بغرق شاب في بحر كورنيش عجمان وعلى ضوء البلاغ باشرت الفرقة في الانقاذ وتمشيط المنطقة الى ان تم العثور على الجثة حيث كان الشاب يسبح وجرفته التيارات البحربة الى الداخل ولم يستطع العودة الى الشاطئ

واوضح انه تم استخدام تقنية الطائرة من دون طيار من خلال التصوير الجوي ما ساهم في العثور على جثة الغريق كما ان الادارة في خططها المستقبلية ستستخدم طائرة من دون طيار في عملبات الاطفاء والانقاذ والتغطيات الاعلامية لفعاليات الادارة