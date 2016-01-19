أعـمال الكاتبة السويسية أسماء عايد فى معرض القاهرة للكتاب

تشارك أعمال الكاتبة الشابة د. أسماء عايد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ47 المقرر افتتاحها يوم 27 يناير الجارى، وحتى 10 فى جناح دار الكتب صالة 2 بالعرض المكشوف سور الأزبكية، وهى: "الذين أوتوا الحب" مجموعة قصصية، “عالم واحد.. قلب واحد” مقالات، “ألوان من العبودية” تأملات حرة، "ملامسة الجنة" خواطر، “مافيا الأعشاب– تجارة وتسويق الخرافَة” مقالات.

جدير بالذكر أن "الذين أوتوا الحب" هى التجربة القصصية الأولى للكاتبة وتصدر الطبعة الجديدة منها نهاية يناير الجارى خلال معرض الكتاب، وتمتاز نصوص الكتاب بلغة أدبية حالمة يمتزج فيها الخيال بالواقع.

أسماء عايد من مواليد السويس تخرجت فى كلية الصيدلة جامعة "مودينا وريجو إيميليا" بتقدير امتياز، درست فى الأزهر الشريف من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية قبل أن تهاجر إلى إيطاليا.

يُذكر أن عددا من وسائل الإعلام بإيطاليا كانت قد نشرت عن أسماء عايد باعتبارها نموذجا للفتاة العربية الناجحة فى الحياة الغربية.