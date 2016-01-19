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هيئة النقل العام تنشئ غرفة عمليات لتأمين الأتوبيسات خلال ذكرى 25 يناير

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هيئة النقل العام تنشئ غرفة عمليات لتأمين الأتوبيسات خلال ذكرى 25 يناير هيئة النقل العام تنشئ غرفة عمليات لتأمين الأتوبيسات خلال ذكرى 25 يناير
قال اللواء رزق أبو على رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة استعدت لتأمين العمل خلال ذكرى ثورة 25 يناير ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات وتم ربطها بمديرى فروع الجراجات ورؤساء الإدارات المركزية، تحسبا لحدوث أى طارئ بالأتوبيسات خلال سيرها.

وأضاف "أبو على" فى تصريحات خاصة ، أن هناك متابعة مستمرة من قبل أعضاء الغرفه بالتعاون مع أعضاء الرقابة الميدانية والتى يصل عددهم إلى 350 فردا ، مشيرا إلى أنه سيتم المرور على الجراجات وتغيير خطوط السير حال حدوث أى طارىء .


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