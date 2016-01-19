بالصور.. انتشال 81 طنا من الأسماك النافقة والتخلص منها بالدفن فى البحيرة

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة انتشال 81 طنا من الأسماك النافقة بنهر النيل بحدود مركز المحمودية م، ضيفا أنه تم دفنها وتغطيتها بالجير الحى، تحت رقابة صارمة بالمكان المخصص لها بمنطقة الطرانة بحوش عيسى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " أنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية لمواجهة تسرب هذه الأسماك النافقة إلى أسواق المحافظة .

وأعلن محافظ البحيرة عن تشغيل كافة محطات تنقية المياه بمركزى المحمودية ورشيد بعد توقف بعضها بسبب نفوق كميات كبيرة من الاسماك ، بالتزامن مع قيام حملة موسعة لإزالة الاقفاص السمكية من نهر النيل .

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