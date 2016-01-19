محامى إسلام بحيرى: لم نتسلم أسباب حكم حبس موكلى حتى الآن للطعن عليه

قال المستشار جميل سعيد محامى الباحث إسلام بحيرى، إنه لم يتسلم ، حتى الآن، أسباب الحكم الصادر بحق موكله بالحبس عاما بتهمة ازدراء الأديان ،على الرغم من مرور 3 أسابيع على صدور الحكم ، وذلك حتى يتسنى له الطعن عليه .

وأضاف "جميل" فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن موكله سيحضر اليوم لمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لإخطاره بالهيئة الجديدة التى ستنظر الاستشكال المقدم منه لوقف حكم حبسه، وتابع :" من الوارد جدا أن يتم مثوله أمام أحدى الدوائر فى نفس ذات اليوم" .

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