5 فوائد صحية لشرب الماء الدافئ على الريق

يعتاد الكثيرون فى الصباح على شرب فنجان من القهوة الساخنة أو كأس من الماء البارد على الريق، وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا على الصحة، لكن من الممكن استبدال هذه العادات بكوب من الماء الدافئ على الريق.

ويوضح الموقع الأمريكى " healthyfoodhouse"، ضرورة شرب كوب من الماء الدافئ على الريق كل صباح، للاستفادة بالعديد من الفوائد الصحية منها:

>1- تخفيف الألم: حيث ثبت أن شرب كوب من الماء الدافئ علاج طبيعى يقلل من ألم وتشنجات الحيض، كما أنها تساعد على استرخاء العضلات.

2- يعزز عملية التمثيل الغذائى، فتناول كوب من الماء فى حالة وجود ألم فى المعدة يساعد على تهدئة الألم، كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائى ويساعد الجسم على القيام بوظائفه الطبيعية.

3- تحسين الدورة الدموية: وجد أن تناول كوب من الماء الدافئ قبل الوجبات يساعد على إخراج السموم من الجسم وإخراج الفضلات من الجسم، مما تعزز الدورة الدموية.

4- فقدان الوزن: كما وجد أن تناول كوب من الماء الدافئ يرفع درجة حرارة الجسم، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وتحسين وظائف الكلى والجسم، وهذا يؤدى إلى نقص ملحوظ فى الوزن.