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"التعليم الفنى" يطلق دورات تعليم "مايكروسوفت" لمعلمى الإسماعيلية 30 يناير

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"التعليم الفنى" يطلق دورات تعليم "مايكروسوفت" لمعلمى الإسماعيلية 30 يناير "التعليم الفنى" يطلق دورات تعليم "مايكروسوفت" لمعلمى الإسماعيلية 30 يناير
أكد المهندس حسن سعد مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تقرر عقد دورة تدريبية بعنوان (مايكروسوفت ريادة الأعمال)، ويقوم بالتدريب فى هذه الدورة الدكتور هشام حامد مدرب معتمد من مايكروسوفت، وذلك لجميع مسئولى ومنسقى ريادة الأعمال بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدارس الفنية.

وأشار مدير التعليم الفنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن الدورة تبدأ من 30 يناير وحتى 4 فبراير لمسئول الريادة المرحلة الأولى ومن الفترة 6 فبراير إلى 11 فبراير للمرحلة الثانية، ويستفيد من الدورة 80 معلما، وذلك ضمن خطة الدورات المجانية وبانتهاء الدورة يحصل المتدرب على شهادة مدرب معتمد فى ريادة الأعمال.

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