نائب العامرية يتقدم باقتراح لوزير التنمية المحلية لتحويلها الى مجلس مدينة

تقدم رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية بالإسكندرية، باقتراح إلى وزير التنمية المحلية، بتحويل حى العامرية الى مجلس مدينة بعد ارتفاع عدد السكان بها واتساع الرقعة السكانية وحاجتها الى مزيد من الإهتمام .

وقال راغب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، الى أن حى العامرية يحتاج الى المزيد من الخدمات التى تتمتع بها أحياء كثيرة داخل الاسكندرية و نظراً لبعد الحى عن وسط المدينة يتم إهماله ، مشيراً الى حاجة الحى الى مشروعات للصرف الصحى ، و المياه و الكهرباء و غيرها من الخدمات التى يعانى أهالى العامرية من فقدانها .

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