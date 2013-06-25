محمد عساف يصل غزة.. وعشرات آلاف الفلسطينيين يحتشدون لاستقباله

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

استقبل عشرات الآلاف من فلسطيني قطاع غزة عصر اليوم، الشاب الفلسطيني محمد عساف الحاصل على لقب "آراب أيدول" لدى وصوله غزة عبر معبررفح البري.

واحتشد الفلسطينيون فى مشهد غير مسبوق تقدمهم قيادات من حركة فتح منذ الصباح الباكر أمام معبر رفح البري رغم ارتفاع درجة الحرارة رافعين أعلام حركة فتح وفلسطين ولبنان، في الوقت نفسه احتشد آخرون أمام منزل عساف بمخيم الأمل في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وحصل عساف "23 عاما" على لقب "آراب أيدول" في برنامج اكتشاف المواهب الذي تقدمه إحدى القنوات الفضائية بعد منافسه مع 27 متسابقا من مختلف الدول العربية.

وعبر الفلسطينيون عن سعادتهم الكبيرة بهذا الفوز، مؤكدين أن عساف أوصل رسالة مهمة إلى العالم حول معاناة الشعب الفلسطيني عندما أهدى فوزه إلى الشهداء والأسرى في سجون إسرائيل.

وتجاهلت وسائل إعلام حركة"حماس" التى تسيطر على قطاع غزة تغطية وصول عساف، رغم أن وزارة الشباب في حكومة حماس قد نظمت حفل استقبال عساف داخل المعبر رفح.

وقال وزير الثقافة فى حكومة حماس الدكتور محمد المدهون، فى تغريده على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أثبت عساف تميز شبابنا في غزة العزة رغم قهر الاحتلال وغربة اللجوء وهو ليس تميزا استثنائيا، نحن نكرم كل مبدع خاصة من الشباب".

مع تأكيدنا رفض قاطع لمظاهر العري والاختلاط التي صاحبت برنامج "آرب أيدول" بما يهدد قيمنا و أخلاقنا الإسلامية والوطنية.

وأعاقت الجماهير الغفيرة خارج معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرور السيارة التى كان يستقلها عساف رغم لجوء الشرطة الى التمويه وإخراجه من بوابة جانبية من المعبر متوجهًا إلى منزلة في خان يونس.