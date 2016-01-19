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‏إصابة 5 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم طعام منزلى فاسد بالمنشاه سوهاج

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‏إصابة 5 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم طعام منزلى فاسد بالمنشاه سوهاج ‏إصابة 5 أطفال بحالة تسمم عقب تناولهم طعام منزلى فاسد بالمنشاه سوهاج
استقبل مستشفى المنشاه المركزى 5 أطفال أشقاء يقيمون بندر المنشاه، مصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية غير طازجه وتم إحتجازهم داخل قسم الباطنه بالمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مستشفى المنشاه المركزى يفيد بوصول حسن . م خ " 12 سنة ، شهد . م خ "12‏سنة ، ندا . م خ "4 سنوات ،يوسف . م . خ 7 سنوات ، رحمة . م . خ 7 سنوات ويقيمون بندر المنشاة - دائرة المركز مصابين " بحالة إعياء وقئ مستمر " إدعاء تناول طعام فاسد .

‏بالإنتقال والفحص وسؤال عمهم محمود . خ . إ" 45 سنة موظف ويقيم بذات الناحية ، أشارت التحريات التى أشرف عليها العميد ، خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز المنشاه أن حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلى "غير طازج" كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 312 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض علي النيابة العامة.

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مصر 365